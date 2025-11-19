TBMM’de konuştu

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye'nin milli davası Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Ada'daki gerçeklere dayanan bir çözüme kavuşturulabilmesi için gayretlerin sürdürüldüğünü” vurguladı.

Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Fidan sunumda birçok konuya değindi.

Kıbrıs konusunda da açıklama yapan Fidan, "Önümüzdeki dönemde, geçmişte de olduğu gibi, anavatan ve garantör devlet olarak, tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Hakan Fidan, “Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz'i, tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı gösterildiği bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz." ifadesini de kullandı.

Fidan, bir diğer hassas bölge olan Güney Kafkasya'ya da aynı titizlikle yaklaşıldığını söyleyerek, "Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde 8 Ağustos'ta Washington'da ortaya konan irade ve Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecindeki ilerleme, bölgede uzun süredir beklenen kalıcı barışa yönelik umutları güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile müstesna ilişkilerin ikili ve çok taraflı platformlarda sürdürüldüğünü belirterek "Karabağ'ın yeniden imarı ve ihyası da dahil olmak üzere, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarda müttefikimiz Azerbaycan ile eşgüdüm ve dayanışma içinde hareket etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türk dünyasıyla işbirliğinin stratejik bir perspektifle her geçen gün derinleştiğini vurgulayan Fidan, "Türk dünyasında bütünleşme çabalarının temel çatısını oluşturan Türk Devletleri Teşkilatı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki zirve düzenlemiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Teşkilatın üyeleri, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci statüsü altında Aile Meclisimize değerli katkılar sunmaktadır." şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025, 09:43