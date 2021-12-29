20 ay hapiste

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde veznedar olarak çalıştığı dönemde vatandaşlardan tahsil ettiği 29 bin TL’yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan Hülya Ulukavak hakkındaki dava 9 yıl sonra dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Sanığın 10 Ocak-16 Şubat 2012 tarihleri arasında Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde veznedar olarak çalıştığı dönemde tahsil ettiği 29 bin 233 TL’yi çaldığı belirtildi. Sanığın işlediği suçlardan dolayı tutuklandığı, 13 Aralık 2012 tarihinde yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği kamu görevlisi tarafından sirkat suçunun ciddi suçlardan olduğunu söyledi.

Soytaç, sanığın geniş bir zaman dilimi içinde tekrar tekrar aynı suçu işlemesi, miktarın yüksek oluşunu ve suçunu uzun süre kabul etmemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Soytaç, sanığın üç çocuğu oluşunu ve geçen süreçte yeniden suç işlememesini lehine değerlendirdiğini söyledi.

Yargıç Murat Soytaç, kamu görevlilerinin kendilerine duyulan güveni sarsmamalarının önemine değinerek, devletin zarara uğradığı türdeki suçlarda, kamu yararı gereği caydırıcı hapis cezaları verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 20 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.