Son umut kamu maaşları

Ömer KADİROĞLU

Pandemiden bu yana satış yapamamaktan yakınan esnafın son umudu, yılbaşı alış verişlerinde. Diyalog’a konuşan Lefkoşa esnafı, emeklilerin dün ödenmesiyle birlikte çarşıda çok az bir hareketliliğin görüldüğünü, esas beklentinin kamu maaşlarıyla 13’üncü maaşların ödenmesi olduğunu söyledi.

Müşteri çekebilmek amacıyla yılbaşına özel hediye paketlerinin hazırlandığını ve fiyatlarda indirime gidildiğini belirten esnaf “bugüne kadar hep yılbaşını bekledik. Şimdi umudumuz son 3 günlük satışlarda. Cuma akşamına kadar bu umudumuzu korumak istiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Derya Alp

“Dövizin biraz düşmesi ile halkın morali yerine gelmeye başladı ve emeklilerin de ödenmesiyle birlikte satışlarda hafif bir hareketlilik oldu. Kamu maaşlarının ödenmesiyle birlikte yılbaşı alışverişlerinin canlanmasını bekliyoruz. Umarın beklediğimiz olur. Geçtiğimiz yıl Pandemi nedeniyle durgun bir yılbaşı olmuştu. Artık halkın alım gücü düşmüş durumdadır. Bugün siyasilerimiz yine seçime hazırlanıyor. Bunca zamandır seçimlere harcanan enerji ve maddiyat başka işlere harcansaydı belki de dövizdeki çalkalanma toplumu bu kadar etkilemeyecekti. Süreci üzülerek takip ediyoruz. Bizler elimizden geldiğince çalışarak katkı yapmaya çalışıyoruz ancak yetkililerin de çalışması gerekiyor. Yeni yıldan öncelikli dileğimiz sağlık olsa da sadece sağlıkla değil daha düzgün bir Yönetim ve daha disiplinli bir ortam diliyorum.”

Huri Bavig

“Satışlarımızda bir hareketlilik başladı. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha iyi oldu. Dövizdeki düşüş piyasayı biraz canlandırdı. Yılbaşına özel alışveriş yapan müşterilerimize indirim çeki veriyoruz. Bunun yanında ürünlerimizde ikili ve dörtlü kampanyalarımız var. Halkımıza böylesi zamanlarda destek olabilmek adına ciddi kampanyalar hazırladık. Maaşların ödenmesiyle birlikte hediyelik alış-verişlerde bir hareketliliğin olmasını diliyoruz. Yeni yılda pandemiden kurtulmak, halkın sağlık, mutluluk içerisinde ve bereketli yıllar geçirmesini diliyorum.”

Ali İhsan Çevik

“Piyasada beklenen hareketliliği henüz bulamadık. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle halkta bir tedirginlik var ve bu da alışverişe çıkmalarına engel oluyor. 13’üncü maaşlar Ocak ayına kaldı ve bu da piyasadaki durgunluğun devam etmesine neden oluyor. 13’üncü maaşlar 20-25’i gibi memura verilse ve bilseler ki maaşlarını da 30’unda alacaklar o zaman piyasada bir hareket olurdu ancak geçmişte yeni yıl öncesinde ödenen 13’üncü maaş bu yıl işleri olumsuz yönde etkiledi. Pandemi öncesinde böylesi günlerde çok ciddi hareketlilik oluyordu ancak Pandemi, döviz krizi ve pahalılık nedeniyle halk alım gücünü kaybetti ve piyasa durgunluğunu koruyor. Yeni yıla özel kampanyalar yaptık. Yüzde 35 ile yüzde 50 indirim kampanyaları hazırladık ancak halktan beklediğimiz o hareketlilik henüz başlamadı. Yeni yıldan bütün sıkıntıların geride kalacağı halkın bolluk ve bereket içerisinde olmalarını diliyorum.”

Rüveyna Erdenay

“Piyasada yeni yıl hareketliliği beklerken şu an daha da kötüye doğru gidiyoruz. Normalden çok çok aşağılara geldik. Halkın alım gücü düştüğü için alışverişe çok çıkılmıyor. Bunun yanında 13’üncü maaşların da Ocak ayına kalması piyasadaki durgunluğun devam etmesine neden oluyor. Bu süreç böyle devam ederse işletmeler kiralar ve vergiler karşısında ne kadar daha dayanır bilemeyiz ancak eminim ki kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Yeni yıldan sağlık huzur ve bereket diliyorum.”

Bilgin Çevik

“Yeni yıla sayılı günler kalsa da piyasada beklenen hareketlilik başlamadı. Normalde yeni yıl öncesinde piyasada ciddi bir hareketlilik yaşanıyordu ancak bu yıl çok durgun ve zaten esnafın da çok fazla bir beklentisi böylesi bir durumda yoktur. İnsanlar döviz krizi nedeniyle çok etkilendi ve önlerini göremedikleri için harcamayı durdurdular. Geçen yıl Pandemi olmasına rağmen yılbaşı öncesinde piyasada ciddi bir hareketlilik vardı ancak bu yıl esnaf da vatandaş da umudunu kaybetmiş durumda. Bu olumsuzluklar da piyasayı çok etkiledi. Diğer yandan 13’üncü maaşların Ocak ayına ertelenmesi de piyasaya olumsuz yansıyor. Yeni yılda pandemisiz, sağlıklı, insanların huzur, refah ve bereket içerisinde olmalarını diliyorum.”

Laden Fellahoğlu

“Yeni yıla sayılı günler kala işlerimizde bir hareketlilik az da olsa başladı. Dövizdeki düşüş ve yapmış olduğumuz tüm ürünlerimizdeki yüzde 50 indirim kampanyamız işlerimizin bir nebze de olsa hareketlenmesine neden oldu. 13’üncü maaşların yeni yıl sonrasına kalması piyasaya olumsuz yönde etkiledi. Dövizdeki düşüş sırasında 13’üncü maaşları devletin ödemesini çok beklemiştik ki para piyasaya düşsün ama Ocak ayına kalması kötü oldu. Bu rağmen özel sektör olarak bizler halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yıldan beklentimiz herkesin sağlık, huzur ekonomik yönden rahatlayacağı bir yıl olmasıdır.”

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 10:46