5 Nijeryalıyı Gayretköy’e  götürdü!

Yabancı uyruklu şahısların yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmelerine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Yahya Özçelik dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ikisi Nijeryalı 5 yabancı uyruklu şahsı Lefkoşa’dan alıp Gayretköy’e götürdüğü belirtildi. Zanlının 5 kişinin yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün belirlendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 17 Aralık 2021 tarihinde zanlı Yahya Özçelik’in, MB 844 plakalı Renault marka araçla, Lefkoşa'dan almış olduğu Nijerya uyruklu Chinonso James Okonkwo, Uche Fabian Njoku ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek şahsın kanunsuz olarak Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, 24 Aralık 2021 tarihinde tutuklandığını, suçu işlerken kullandığı MB 844 plakalı aracın da emare olarak alındığını aktardı.

Suçunu kabul etti

Polis memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.