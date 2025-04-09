20 günde yargı

Lefkoşa’da park halindeki iki ayrı araçtan 2 buçuk saat arayla 14 bin TL ve altın yüzük çalan Mehmet İsa Eşer tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çaldığı yüzüğü bir kuyumcuya sattığı ve paranın bir kısmını harcadığı belirtildi. Zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğu, kalıcı bağı olmadığı ifade edilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 4 Nisan 2025 tarihinde saat 15.35 sıralarında Lefkoşa'da, Şehit Erdoğan Mustafa Sokak üzerinde park halinde H.M.’ye ait kapıları kilitsiz vaziyetteki araçtan çanta içerisindeki toplam 14 bin TL’yi çaldığını aktardı. Polis; zanlının 5 Nisan’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; yapılan soruşturmada zanlının yine 4 Nisan saat 17.15 sıralarında Lefkoşa'da sakin P.Ç’ye ait park halindeki kapıları kilitsiz vaziyetteki araçtan içerisinde 5 bin 250 TL değerindeki 14 ayar yüzük bulunan çantayı çaldığını açıkladı.

Polis; yapılan soruşturma ve zanlının yapmış olduğu beyanlar ışığında çalmış olduğu yüzüğü Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânına eşine ait olduğu yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra, 5 bin 250 TL’ye satarak sahte davranışla para temin ettiğini tespit ettiklerini aktardı.

Polis; yüzüğün kuyumcu dükkanında tespit edilerek emare alındığını, zanlı Eşer’in tasarrufunda bin 490 TL nakit para tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kameraların incelendiğini ve zanlının suçu işlerken görüldüğünü belirtti.

Polis; zanlının 14 bin TL çaldığını kabul etmediğini, sadece yüzüğü aldığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının sattığı yüzüğün parasının bir kısmıyla Lefkoşa’daki bir casinoda oyun oynadığını belirtti. Polis; zanlı Eşer’in tasarrufunda bulunan bin 490 TL’nin 5 bin 250 TL’den geriye kalan meblağ olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının P. Ç.'ye ait çantayı attığı yeri gösterdiğini, çantanın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis; zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.