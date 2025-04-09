‘Soran olmadı’

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 24 yaşındaki Cumanuel Oche Okpe Fralelemda yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının bin 95 gün süreyle ülkede kaçak yaşadığı açıklandı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis; 3 Mart 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir ekip tarafından Kasırga Sokak Gönyeli'de tespit edilen zanlı Cumanuel Oche Okpe Fralelemda’nın yapılan muhaceret kontrolünde 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren toplam bin 95 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; 4 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis memuru; bu süre içerisinde zanlının ihracı için İçişleri Bakanlığı Sivil Muhacerete yazı yazılacağını belirtti. Polis; soruşturmanın tamamlanması, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanması amacıyla 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

