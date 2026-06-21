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Büyük ilgi gördü

Leman Sam, Güzelyurt Portakal Festivali'nde sahne aldı

Büyük ilgi gördü

Ses sanatçısı Leman Sam, 48’inci Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında sahne aldı. Festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi ve sanatçının performansı izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Güzelyurt Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre konser, festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak öne çıktı. Leman Sam, sahnede sevilen eserlerini seslendirirken, alanı dolduran dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Konserin sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanatçıya gece anısına plaket takdim etti. Tören sırasında sanatçının festivale katkısından dolayı teşekkür edilirken, etkinliğin kültürel açıdan önemine vurgu yapıldı.

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