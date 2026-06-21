Tümü yerli ürün

Tarım Dairesi tarafından gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, yerli üretim bazı sebze ve yeşilliklerde tavsiye dışı ve limit üstü bitki koruma ürünü kalıntılarına rastlandı. Denetim sonuçlarına göre börülce, pazı, golyandro, maydanoz ve dolmalık biberde uygunsuzluk tespit edilirken, ilgili ürünler hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı 12-18 Haziran tarihlerini kapsayan denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 35 numunenin tamamı temiz çıktı. Yerli ürünlerden alınan 25 numunenin ise 20’si uygun bulunurken, 5 numunede bitki koruma ürünü kalıntısına rastlandı.

Yasal limit aşıldı

Denetimlerde, Turunçlu’da üretim yapan Fatma S.’ye ait dolmalık biberde tavsiye edilen bitki koruma ürününün yasal limitlerin üzerinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu ürünün hasadı durduruldu. Yetkililer, yeni laboratuvar analiz sonuçları alınana kadar ürünün piyasaya arz edilmeyeceğini açıkladı. Gazimağusa bölgesinde üretim yapan Ahmet B.’ye ait börülcede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi. Aynı şekilde üretici Nuri İ.’ye ait pazı, golyandro ve maydanoz numunelerinde de tavsiye dışı bitki koruma ürünü kalıntısına rastlandı. Tarım Dairesi tarafından alınan karar doğrultusunda, uygunsuz bulunan börülce, pazı ve golyandro ürünleri imha edildi. Maydanozun da imha işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

