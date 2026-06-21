El emeği, göz nuru

Akıncılar Köy Kadın Kursu Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar beğeniye sunuldu.

Köy Kadın Kursu öğretmeni Özlem Kul Durmaz tarafından organize edilen sergide, kursiyerlerin eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda hazırladıkları çok sayıda çalışma yer aldı. El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar farklı alanlarda hazırlanan eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Serginin açılışı, Ali Karavezirler ile Azize Ünerdi tarafından gerçekleştirildi. Açılışta kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği gayret ve ortaya koyduğu çalışmalar takdir edilirken, kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kursların önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte sergilenen eserler, kursiyerlerin sadece teknik becerilerini değil aynı zamanda üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını da ortaya koydu. Akademik yıl boyunca düzenli olarak devam eden eğitim programları sayesinde kursiyerlerin çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulduğu belirtilirken, ortaya çıkan çalışmaların bu sürecin başarılı bir sonucu olduğu ifade edildi.

Sergi, bölge halkını da bir araya getirerek sosyal dayanışmaya katkı sağladı. Katılımcılar stantları gezerek kursiyerlerin hazırladığı ürünleri yakından inceleme fırsatı bulurken, kadınların üretime katılımını teşvik eden bu tür faaliyetlerin toplum açısından önemli olduğu görüşünü dile getirdi.

Akıncılar Köy Kadın Kursu Merkezi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktığı ve kursiyerlerin ortaya koyduğu eserlerin bunun en güzel göstergesi olduğu vurgulandı.

