Kuzeyde 71, güneyde 773 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 71, Güney Kıbrıs’ta ise 773 yeni vaka tespit edildi. Her iki kesimde de can kaybı yaşanmazken, kuzeyde yapılan test sayısının 6 bin 998 olduğu açıklandı. Tespit edilen 71 vakadan 54’ünün yerel olduğu, 59 hastanın da iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Yerel vakaların 16’sının Lefkoşa, 11’inin Gazimağusa, 22’sinin Girne, 5’ininse Güzelyurt bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre testi pozitif çıkan 4 kişi havayolu ile ülkeye geldi. 13 kişi temaslı oldukları için halen gözetim altındaydı, 54 kişi ise yerel vaka...

Yerel vakaların detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3.

Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2.



Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1Gayretköy-1 / Akçay-4.KKTC’de dünkü testlerle toplam test sayısı 940 bin 709’a, vaka sayısı ise 6 bin 25’e çıktı.Bugüne kadar tedavisi tamamlanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 179 oldu.5’i yoğun bakım servisinde, 164’ü Pandemi Merkezi’nde, 648’i ise pandemi otellerinde takip edilen toplam 817 kişi bulunuyor. Bugüne kadarki can kaybı ise 29 kişi.

Güneyde rekor test

Güney Kıbrıs’ta da 56 bin 862 test yapıldı, 773 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 kaynaklı herhangi bir can kaybı yaşanmadı.