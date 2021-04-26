‘Taviz yok’

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, daha önce günlük 2 bin 500 olan PCR testlerini 10 bine yükselttiklerini, hedeflerinin 15 bine çıkarmak olduğunu belirtti.

Üstel, Coronavirüs önlemlerinde hiçbir şekilde tavizleri olmadığını belirterek Ercan Havalimanı’ndan karantina koşullarına uymadan çıkan kişilerin tutuklandığını, gerekli araştırmanın sürdüğünü söyledi. Üstel, “Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa yasaların öngördüğü cezalara da katlanacaklardır” dedi.

Bakan Üstel, Girne ilçesine bağlı Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz köyünde ziyaretlerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vatandaşların sorularını ve beklentilerini dinlemek sağlıkla ilgili gelişmeleri aktarmak için bakanlık yetkilileri ile Girne Bölgesi'nde pandemi kurallarına uygun şekilde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bileklik uygulamamız devam ediyor

Bakan Üstel, göreve geldiklerinden bu yana dünyayı sarsan ve ülkeye de yansımasıyla birlikte sağlık ve ekonomiyi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın gece gündüz demeden halkın sağlığı için çalıştığını belirterek yapılan açılımları aktardı.

Bakan Üstel şunları kaydetti:



Daha önce günlük 2 bin 500 olan PCR testlerini 10 bine yükseltmiş bulunuyoruz. Hedefimiz test sayılarını 15 bine kadar çıkarmak.Dijital sistemle kayıt yapılıyor ve 19 Sağlık Merkezimizde aşılanma devam ediyor. Ağır kronik hastalar önceliğimiz olmakla birlikte yatalak hastaların evlerine giderek aşı uygulamamızı sürdürüyoruz.Ülkemizde sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak ve ekonomimizi düşünerek elektronik bileklikle ev karantinası uygulamasını başlatmış bulunmaktayız.

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz

Bakan Ünal Üstel, ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan kişilerle ilgili olarak da açıklamada bulundu: Ev karantinasına giden kişilerin takibini yerel yönetimler ve polis teşkilatı ile yapmaktayız. Kuralları ihlal edenlere cezai yaptırımların uygulanması için Meclis'ten ilgili yasayı da geçirmiş bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığı kuralları ihlal eden kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alacak olan kişiler kriterleri tutması halinde ülkemize giriş için izin alabilmektedirler. Bu konuda hiçbir şekilde tavizimiz yoktur.

Üstel, ziyaretleri esnasında kapalı turizmin başlaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen aşı miktarı ile ilgili açıklamalarda da bulundu, şunları söyledi:

Mayıs ayında pandeminin seyrine göre elektronik bileklikle ilgili daha geniş açılımlar yapma hedefindeyiz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti' ne sonsuz teşekkür ederim. Bize verilen toplam 140 bin aşıyla toplumumuzun yüzde 17'sini aşılamış olacağız. Türkiye'den aşılar gelmeye devam ettikçe riskli sektörlerin de aşılanmasına başlayacağız.”