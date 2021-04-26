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108’i sokağa çıktı

Tam kapanma gününde pandemi kurallarını ihlal eden 113 kişi tespit edildi

108’i sokağa çıktı
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. 
Ekiplerin 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

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Denetimlerde ayrıca ülkede ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

İhlaller sürüyor
Bu arada önceki gün sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin yasağı ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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