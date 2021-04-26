108’i sokağa çıktı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerin 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.



Denetimlerde ayrıca ülkede ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

İhlaller sürüyor

Bu arada önceki gün sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin yasağı ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.