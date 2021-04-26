108’i sokağa çıktı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.
Ekiplerin 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
İhlaller sürüyor
Bu arada önceki gün sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin yasağı ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.