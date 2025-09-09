23 bin uçağa hizmet verdi

Ercan Havalimanı 2025’in ilk sekiz ayında 3 milyon 656 bin 122 yolcu ağırlarken, 23 bin 995 uçağa hizmet verdi. T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre; Ercan Havalimanı’nda Ocak- Ağustos 2024 dönemine göre Ocak – Ağustos 2025 tarihleri arasındaki ilk 8 aylık sürede yolcu sayı-sında yüzde 19.93, uçak sayısında ise yüzde 24.29’luk bir yükseliş oldu. 2024’ün ilk sekiz ayında Er-can Havalimanı’nı 3 milyon 48 bin 615 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde 3 milyon 656 bin 122’ye yükseldi. Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün ilk 8 ayında Ercan Havalimanı’nı 19 bin 305 uçak kullanırken, 2025’in ayni döneminde bu rakam 23 bin 995 olarak gerçekleşti.

