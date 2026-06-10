Çözüm ‘çok zor’

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs ile Fransa Savunma Bakanları arasında imzalanan askeri anlaşma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in, Kıbrıs’la ilgili müzakereleri başlatma yönündeki girişimlerine gölge düşürdü. Vatandaşlar, müzakerelerin yeniden başlaması halinde olumlu bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Liderlerin bugüne kadar yeni bir sınır kapısı dahi açamadığına dikkat çeken vatandaşlar, Kıbrıs sorununun çözümü için iyi niyetli girişimlere ihtiyaç duyulduğunu, ancak Rum tarafının iyi niyet göstermediğini belirtti. Vatandaşlar “Müzakereleri başlatmak için girişimlerin yapıldığı bir günde adaya Fransız askeri getirilmesini öngören bir anlaşma yapılması çözüm umutlarını bertaraf etmiştir” dedi.

Mustafa Alsancak

“Sonuç alınacağını düşünmüyorum. Rum başpiskoposu federasyonu da kabul etmediğini açıkladı. Rum lider de kabul etmeyecektir, çünkü papazdan korkuyorlar. Bana göre; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman iki devletli çözümde ısrar edecektir. Eğer Birleşmiş Milletler iki devletli çözüm desteklerse olabilir aksi halde bir sonuç alınamaz. Siyasi liderlerimiz Rumların yaptıklarını görüp, iki devletli çözümden yana tavır alsınlar.”

Galip Sümerkan

“Rumlar hep kendi isteklerinin olmasını istiyor. Rumlar çözüme yanaşmıyor, keşke olumlu olsalar da çözüm gerçekleşse. Fransa’nın burada ne işi var.”

Tansel Miralay

“Yıllardır aynı senaryolar devam ediyor ve bir çözüm olmuyor. Bizim tek güvencemiz Türkiye’dir. Fransa ile yapılan anlaşma bunu daha iyi ortaya koymuştur.”

Arif Yücetürk

“Müzakerelerle ilgili gelişme olduğu söyleniyor ama çözüm olup olmayacağını bilmiyorum. Çözüm olmasını istiyorum. Ancak Kıbrıs’a askerden arındırmak istediklerini söyleyenler yeni anlaşmalara imza atıyorlar.”

Mustafa Teke

“Müzakerelerden sonuç alınacağını düşünmüyorum. Geçmişte birçok kez müzakere yapıldı ancak sonuç alınmadı. Umudumuz çözümden yana olsa da bir ilerleme olacağını sanmıyorum. Ayrıca Kıbrıs sorunu masadayken askeri anlaşma yapmaları niyetlerini ortaya koyuyor.”

Çetin Buro

“Çözüm olacağını zannetmiyorum. Böyle gelmiş böyle gider çünkü Rumların istediğini biz, bizim istediğimizi onlar kabul etmiyor. Ayrıca yığınak yaptı Rumlar bir şey demedik, askeri anlaşma da yaptılar. Biz bir şey demedik ama onlar en ufak bir şeyde sorun yaratıyor.”

Mehmet Akif Uysal

“Kıbrıs sorununun çözüleceğini düşünmüyorum. Bir anlaşma olursa iyi olur ama hayatımız iyi, yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda. Rahat bir hayatımız var.”

Ziya Güvenir

“Kıbrıs’ta bir çözümün olma ihtimali söz konusu bile değildir. Rum tarafı samimi değildir. Crans Montana’da bu iş belli bir noktaya kadar geldi ancak anlaşma kaçırıldı. Türkiye tarafından da Kıbrıs Türk tarafınca da gerekli adımlar atıldı ancak Rum o noktaya gelmiyor o nedenle hiçbir umudum yoktur. “

Mehmet Orbay

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum. Çünkü Rum tarafı bizimle bir anlaşma yapmak istemiyor.”

Samiye Kırmızı

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair bir inancım yoktur. Rum bizlerle anlaşma istemiyor. Biz ne yaparsak yapalım bizi istemiyor o nedenle çözüm olmayacaktır.”

Hüseyin Manioğlu

“Rum toplumunu çözüme bağlayacak bir lider yoktur. Rumların aç gözlülüğü nedeniyle bu adada bir anlaşma olmaz. Rum tarafı yaşananlardan ders çıkarmaz ve bu kafayla giderse adanın geriye kalan yarısını da bize hediye etmek zorunda kalabilir.”

Remzi Tanlı

“Kıbrıs sorununun çözülmesi en büyük dileğimizdir. O kadar hüsrana uğradık ki yıllarca inşallah bir çözüm olur. Çok umutlu olmasam da beklentim çözümün artık olmasıdır.”

Raif Örtunç

“Kıbrıs sorununun çözüme kavuşacağına dair inancım yoktur. 53 yıldır bu hikayeyi dinliyoruz. İki tarafın da belirli kriterlerde geri adımı olmadığı için pek umutlu görmüyorum. Özellikle Rum kesiminde önemli bazı şartları vardır. Bu şartlar yerine getirilmediği sürece anlaşma olmayacaktır.”