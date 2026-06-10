Güneyden satın alındı

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu madde getirildiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanan üç zanlı mahkemeye çıkarıldı. “Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarılan H.Y. (E-26), D.Ö.G. (E-25) ve M.B. (E-25) hakkında 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 8 Haziran saat 11.00 sıralarında D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na doğru araçla gittiklerinin tespit edildiğini, araçtan inen bir kişinin ise yaya olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğinin görüldüğünü anlattı.

Yapılan araştırmada söz konusu kişinin H.Y. olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, zanlının aynı gün KKTC’ye dönüş yaptığı sırada Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda durdurulduğunu ifade etti. Polis, zanlının üzerinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; H.Y.’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde uyuşturucu maddeyi D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesi sonucu Güney Kıbrıs’tan 60 Euro karşılığında temin ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından yürütülen ileri soruşturmada D.Ö.G. ile M.B.’nin Lefkoşa’daki Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polise itiraflarda bulundu

Polis, zanlı H.Y.’nin ifadesinde ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a geçtiğini, her geçişinde 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu madde satın alarak KKTC’ye döndüğünü söylediğini aktardı.

Zanlıların bağlantılarının ve uyuşturucu temin sürecindeki rollerinin araştırıldığını kaydeden polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri bulunduğunu, sınır geçiş kayıtlarının araştırıldığını ve çok sayıda kişiden ifade alınacağını belirten polis; zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etme ihtimallerinin bulunduğunu ifade ederek mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; üç zanlının da 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

