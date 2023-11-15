Ülke genelinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 62 trafik kazasında, 21 kişi yaralandı. Ayrıca 3 bini aşkın sürücüye ceza yazılırken, 242 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 62 trafik kazasının 14’ü yaralanmayla, 48’i de hasarla sonuçlanırken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) olarak belirlendi.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 645 bin 650 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa 22, Gazimağusa 10, Girne 15, Güzelyurt 9 ve İskele 6.

Öte yandan ülke genelinde 6-12 Kasım tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, toplam 13 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 3 bin 81 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis ayrıca toplam 242 aracı trafikten men etti ve 14 sürücüyü ise tutukladı.