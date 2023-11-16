Büyük coşku yaşandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin farklı illerinde törenler düzenlendi.

Mersin'de KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla düzenlenen törende KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mendeli, törende, bugünün Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramı olduğunu söyledi.

KKTC'nin insanlık dışı ambargolar ve baskılara rağmen hukukun üstünlüğü yapısıyla bağımsız ve egemen devlet olarak yaşamaya devam edeceğini dile getiren Mendeli, ülkelerinin kuruluş yıl dönümü ilelebet kutlayacaklarını kaydetti.

Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

İl Jandarma Komutanlığının komando birliği de zeybek oynadı.

İzmir'de 40’ncı yıl kutlaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllarca ikinci sınıf vatandaş olarak yaşadığını ancak Türklüğünü koruduğunu, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmediğini ifade etti.

Tören, okunan şiirler ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Çağatay: Türk milletine minnettarız

KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

KKTC Trabzon Konsolosluğunca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çağatay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine, KKTC'nin kuruluşundan beri verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Kıbrıs gazilerinin de katıldığı tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Antalya'da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, yaptığı konuşmada, bir Türk olarak ana vatan Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ettiğini ve bugünleri Türk milletine bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına şükranlarını sunduğunu söyledi.