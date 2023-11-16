KKTC 40 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün Lefkoşa’da Şehitler Anıtı, Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Bulvarı’nda törenler düzenlendi.

Türk Yıldızları saat 15.45’te Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yaptı ve vatandaşların yoğun katılım ile ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığında tebrik kabul etti.

Şehitler Anıtı'ndaki tören saat 08.00'de, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ise saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başladı, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başladı.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşmasıyla devam eden tören, halk dansları gösterisi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından resmi geçitle sona erdi.

Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açıldı.

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde dün saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlendi. Resepsiyonda “KKTC 40. Yıl Marşı” ilk kez kamuoyuna sunuldu.

KKTC 40. Yıl Marşını Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu seslendirdi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe ve bucaklarda da törenler düzenlendi, ayrıca çeşitli sportif etkinlikler yapılacak.

Törene kimler katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, TBMM temsilcisi Bekir Bozdağ, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov’un yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler de yer aldı.

Törende, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Mesaj teatisi sonrasında Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar, atletler tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.

Halk dansları gösterisi ile TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından resmigeçit başladı ve bu sırada Türk Yıldızları da semalardan uçarak tören alanındakileri selamladı.

Tüm yurtta coşku yaşandı

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü Lefke, Güzelyurt, İskele, Girne, Geçitkale, Mehmetçik ve Gazimağusa’da da coşkulu törenlerle kutlandı.