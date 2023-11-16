Markanın vizyonu anlatıldı

Küçük ev aletleriyle 2016 yılında ülke pazarına giriş̧ yapan, ”Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası” haline gelen Stilevs Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci ve Yönetim Kurulu üyeleri, markanın vizyonu, misyonu ve en son teknoloji ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Stilevs'in öncelikli hedefinin kaliteli ürünler sunmak olduğunu vurgulayan Mehmet Hayri Demirci, "Stilevs olarak sadece kaliteye odaklanmıyoruz, aynı zamanda tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusundaki kararlılığımızla biliniyoruz. Kuzey Kıbrıs ile birlikte daha da büyüyeceğimize olan inancımızı paylaşmak için buradayız" dedi.

Toplantıya katılan çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisi, Stilevs markası hakkında bilgi aldı, yeni ürünleri deneme fırsatı buldu. Toplantıda tanıtımı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi veren Stilevs ekibi, gazetecilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Stilevs'in Kuzey Kıbrıs'a özel olarak geliştirdiği ürünlerin, ülkeye katkı sağlayacak yenilikçi çözümler sunduğuna dikkat çeken basın mensupları, toplantıyı ilgiyle takip etti.

Demirci: Kuzey Kıbrıs’ın teknoloji markası

Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci, markanın kısa zamanda Kıbrıs Türk Halkının beğenisini kazanmasının ardından, tüketici taleplerine duyarlılık göstererek Kuzey Kıbrıs’a özel olarak ürün yelpazesini genişletme kararı aldı.

Böylece Stilevs markası, Kuzey Kıbrıs için üretilen ve sadece ülkemizde satışa çıkan; beyaz eşya, ankastre ürünler, derin dondurucu, klima ve akıllı televizyon gibi geniş bir ürün yelpazesiyle, "Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası" haline geldi.

