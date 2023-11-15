30 bin lira ödedi

Çorabına sakladığı uyuşturucu maddeyle ülkeye giriş yapmaya çalışırken Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepkisi üzerine fark edilerek, yakalanan Mahir Çayan Nardan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 21.42 sıralarında Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Mahir Çayan Nardan’a Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının giymekte olduğu çorabının içerisinde siyah renk naylon parçasına sarılı vaziyette yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’de satın aldığını, KKTC’ye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı Verdi.

