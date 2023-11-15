Vurdu kaçtı

Lefkoşa-Girne anayolunda lisanslı bisiklet sürücüleri 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’ye çarptıktan sonra kaçan İbrahim Olamilekan Awoyode’ye kazadan 6 saat sonra yapılan testte 195 promil alkollü çıktı.

Kaza sonucu yaralanan sporculardan Berkal Volkan’ın durumunun ağır olduğu açıklanırken, tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde, 06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün Berkal Volkan ve Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi.

Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil servise, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün VM 220 plakalı aracı kullanan İbrahim Olamilekan Awoyode olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan test sonucu zanlının 195 promil alkollü çıktığını açıkladı.

Polis, zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca ağır yaralı olan şahsın durumunun değişebileceğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



