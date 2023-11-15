Cezaevine gönderildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen

Nijeryalı Cristian Okagenge, polise verdiği ifadede öğrenci olduğunu iddia etti. Ancak yapılan soruşturma sonucu zanlının okul kaydının 350 gün önce sonlandığını tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru aktardı. Polis, 11 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 350 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının öğrenci izni olduğunu beyan ettiğini ancak yapılan araştırma sonucu bu yönde bir tespitte bulunmadıklarını açıkladı.

Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.