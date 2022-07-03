Gebze'deki mitingde konuşan DEVA Partisi lideri Babacan, “Bir şirketin banka hesabında döviz varsa, kredi musluklarını kapatıyorlar. Şirkete dövizini sattırmaya çalışıyorlar. Bunlar artık resmen sermaye kontrolü yapmaya başladılar. Bu uyguladıklarına ‘kara kambiyo rejimi’ denilir" şeklinde konuştu.

Mitingde gençlere ve emeklilere seslenen Babacan, asgari ücret zammını da gram altının fiyatıyla kıyasladı. 29. yıl dönümü vesilesiyle Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenleri da anan Babacan'ın miting konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* “Madımak katliamının, tarihimizdeki en acı olaylardan birinin yıldönümü. Bu katliamda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Madımak'ın yarası hala sarılmayı bekliyor, farkındayız. Biz hakikatin izinden ayrılmayacağız. Daima adaletin peşinde koşacağız. Biz yarınları, saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kuracağız.

* DEVA iktidarında; araba almak, tatile gitmek, ev almak hayal olmayacak. Bunlar gerçek olacak. Türkiye'nin yıldızını parlatacağız. Biz öyle kolay kolay söz verenlerden değiliz. Söz verince de tutarız. DEVA sözü veriyorum: Ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız.

* 34 yıllık yüksek enflasyonu, iki yılda tek haneye indirdik. 2008-2009'daki küresel kriz gelip Türkiye'yi vurduğunda, ekibimizle beraber ekonominin başına geçip o krizi de çözdük. Hani bilmeyen varsa bilsin. Duymayan varsa duysun. Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Yine yapacağız. Yepyeni başarılara koşacağız. Daha iyisini, çok daha iyisini yapacağız.

* DEVA Partisi yatırımları Türkiye'ye çeken bir mıknatıs işlevi görecek. Özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda; yatırımlar Türkiye'ye oluk oluk akacak. Ülkeye refahı, zenginliği yaşatan ekibin başında oldum. Hiç şüpheniz olmasın. Gençler iş bulacak. Ücretler insan onuruna yakışan seviyeye çıkacak.

“Her ay 4,5 gram altın çalınmış”

* Düğün sezonu açıldı. Eskiden güle oynaya yapılan planlar, düğünler eğlenceler haram oldu. Bir adet gram altın olmuş 1.000 lira. Asgari ücret 5.500 lira. Asgari ücretle alabileceğin 5,5 adet gram altın. 2013'le karşılaştıralım. Ağustos 2013'te 1 adet gram altın 80 lira. Asgari ücret, 800 lira. Yani 1 aylık asgari ücrete 10 tane gram altın alabiliyordunuz. 10 adet gram altın inmiş 5,5 gram altına. Her asgari ücretlinin cebinden her ay 4,5 tane gram altın çalınmış.

* Aylık 6 bin liranın üzerinde olan açlık sınırına karşı emekliye 3500 lirayla geçin, diyorsun. Asgari ücretliye de ‘Bak sevin, 5.500 lira maaş veriyorum' diyorsun. Asıl sorun enflasyonda. Bunun çözümü enflasyonu düşürmek. Hükûmet enflasyonu patlattı, arkasından yaptığı maaş zamlarıyla da millete güzellik yapıyorum diye hikâye anlatıyor.

