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Büyük coşku yaşandı

Aydilge’nin konserine başta Güzelyurt ve Lefke olmak üzere ülkenin dört bir yanından yoğun katılım oldu

Büyük coşku yaşandı

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam Aydilge sahne aldı.
Verilen bilgiye göre Aydilge’nin Amfi Tiyatroda yer alan konserine başta Güzelyurt ve Lefke olmak üzere ülkenin dört bir yanından yoğun katılım oldu. Aydilge’nin Kıbrıs’taki hayranları için hazırladığı bir birinden özel şarkılarına eşlik edenler müzik dolu bir gece yaşadı.
Büyük coşkunun yaşandığı konserde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya ve  festival sponsorlarına teşekkür plaketi takdim etti.
 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 02:09
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