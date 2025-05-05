Gerçekçi olmalıyız

Kıbrıs işlerinden sorumlu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Rum tarafıyla her alanda iş birliği yapılabileceğini ve ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Yılmaz “Ada’da bulunan tüm insanların, Türk olsun, Rum olsun, ortak geleceği için elbette tüm iş birliklerine açığız. Su geliyorsa bütün ada istifade etsin. Elektrik geliyorsa bütün Ada istifade etsin” dedi.

TEKNOFEST KKTC’nin kapanış törenine katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önce festivale katıldı, ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile yeni Cumhurbaşkanlığı makamında bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz burada yaptığı açıklamada Rum tarafıyla her alanda iş birliği yapılabileceğini ve ortak projeler geliştirilebileceğini kaydetti.

Cenevre’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iş birliği perspektifini "insani, ekonomik ve anlamlı" olarak değerlendiren Yılmaz, "Ada’da bulunan tüm insanların, Türk olsun, Rum olsun, ortak geleceği için elbette tüm iş birliklerine açığız. Su geliyorsa, bütün Ada istifade etsin. Elektrik geliyorsa, bütün Ada istifade etsin.” dedi.

Önlerinde, biri iki devlet ve bu iki devletin iş birliğine dayalı yaklaşım, diğeri ise aslında Rum kesiminin de inanmadığı, yıllardır tekrar tekrar denenmiş ve bir çözüm üretilememiş yaklaşımlar olmak üzere iki yol olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dolayısıyla, gerçekçi olmamız lazım. Artık 50 yılı aşkın bir süreç var. Burada kökleşmiş bir devlet yapısı var ve Kıbrıs Türk'ü de buna gönülden destek veriyor. Dolayısıyla sizin ortaya koyduğunuz vizyonu bütün gücümüzle desteklemeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı yeni Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninin ardından yapıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

Cevdet Yılmazı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı yeni Cumhurbaşkanlığı makamında ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, “Bu vesileyle size de, dünyanın, bölgemizin içinden geçtiği bu önemli dönemde yaptığınız liderlik için, devlet adamlığı için şükranlarımızı sunuyorum ve birlikte geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

İki devletli çözüm bu adadaki gerçek çözüm vizyonudur

Bu arada Yılmaz, TEKNOFEST KKTC’nin kapanış etkinliğindeki konuşmasında Kıbrıs konusuna değindi. Yılmaz, “İki devletli çözüm bu adadaki gerçek çözüm vizyonudur. Dünya da bunu kabul etmelidir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm bizim için vazgeçilmezdir. Her türlü imkanımızla bunun arkasındayız” dedi. TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinde büyük emeği olan Tatar’a, misafirperverliği için Başbakan Ünal Üstel’e ve Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini de ileten Cevdet Yılmaz, bir ailede başlayan ve milyonlara yayılan bu ruhun yaratıcı Selçuk Bayraktar’a teşekkür ederek, merhum babası Özdemir Bayraktar’a rahmet diledi.

