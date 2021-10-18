banner493

Rumlarla eşitlendik

banner514

Kuzeyde 96, güneyde ise 99 yeni vaka tespit edilirken, bir can kaybı yaşandı

Rumlarla eşitlendik
banner432

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 14 bin 224 test sonucunda, 70' i yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 38 bin 627 testten 99’u pozitif çıkarken, Covid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; pozitif vakaların 10’ yurt dışından ülkeye gelenlerden. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları. 70 kişi ise yerel vaka. 
Vakalardan; 21 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden. 

Covid-19 genel tablo 
Dün Yapılan Test Sayısı: 14.224 
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96  
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 10 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 
Yerel Vaka Sayısı: 70 
İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58   
Dün Kaybedilen Hasta: 0
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.244.348 
Toplam Vaka Sayısı: 21.018  

banner520
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.801 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1135 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45 
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1083 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 441 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 495 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6455  
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.318

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 38 bin 627 testten 99’u pozitif çıkarken, Covid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta virüs kaynaklı ölümler 562’ye, vaka sayısı da 122 bin 362’ye yükseldi. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
İnadına ekonomiyi batırma
İnadına ekonomiyi batırma
  1. KIBRIS

banner456

banner472