Rumlarla eşitlendik

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 14 bin 224 test sonucunda, 70' i yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 38 bin 627 testten 99’u pozitif çıkarken, Covid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; pozitif vakaların 10’ yurt dışından ülkeye gelenlerden. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları. 70 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan; 21 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün Yapılan Test Sayısı: 14.224

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 10

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 70

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58

Dün Kaybedilen Hasta: 0

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.244.348

Toplam Vaka Sayısı: 21.018



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.801Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1135Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1083Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 441

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 495

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6455

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.318

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 38 bin 627 testten 99’u pozitif çıkarken, Covid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta virüs kaynaklı ölümler 562’ye, vaka sayısı da 122 bin 362’ye yükseldi.