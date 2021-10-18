Rumlarla eşitlendik

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 14 bin 224 test sonucunda, 70' i yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 38 bin 627 testten 99’u pozitif çıkarken, Covid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; pozitif vakaların 10’ yurt dışından ülkeye gelenlerden. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları. 70 kişi ise yerel vaka.
Vakalardan; 21 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
Dün Yapılan Test Sayısı: 14.224
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 10
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Dün Kaybedilen Hasta: 0
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.244.348
Toplam Vaka Sayısı: 21.018
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1135
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1083
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 441
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 495
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6455
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.318
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 38 bin 627 testten 99’u pozitif çıkarken, Covid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta virüs kaynaklı ölümler 562’ye, vaka sayısı da 122 bin 362’ye yükseldi.