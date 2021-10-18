İnadına ekonomiyi batırma

Sağlık Üst Kurulu turizm çevrelerinin ve yolcuların tüm şikâyetlerine rağmen Türkiye ve İngiltere’den gelişlerde çift aşı ve PCR şartının yanı sıra QR ve form doldurma şartını kaldırmadı. Turizm örgütleri, girişlerde uygulanan kuralların işlemleri zorlaştırdığını, ülkeye turist gelmemesine neden olduğunu belirtirken, endişe yaşadıklarını vurguladı. Örgütler, turizmin ülkenin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini, ancak hayatı zorlaştırıcı uygulamalarda sektörün darbe yediğini, dolayısıyla ekonominin de kötü etkilendiğini bildirdi. Turizm örgütleri ülkeye giriş şartlarının düzenlemesini talep ederken, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun en son kararlarına göre ‘turuncu’ ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere’den gelenlere çift aşılı olsalar dahi son 72 saat içinde PCR test zorunluğu da devam ediyor.

Son kararlara göre; hava ya da deniz yolları ve ada dışından gelerek kara geçiş noktalarını kullanan herkesten adapass.gov.ct.tr adresinden giriş formu doldurması isteniyor.

Ayrıca bu formla birlikte PCR Testi ve Aşı Belgesi bölümüne QR kodların yüklenmesi de talep ediliyor.

Türkiye ve İngiltere'nin de yer aldığı "Turuncu" grup için aşılı ya da hastalığı geçirmiş kişiler dahil son 72 saat negatif PCR sonucu isteniyor.

Bu kişiler "karantinasız" olarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Ancak, son 72 saatlik negatif PCR test sonucu ibraz etmemeleri halinde bu kişilere girişte PCR ya da antijen test yapılacağı da belirtildi.

"Aşısız" kişilere ise yolculuk öncesi son 72 saati gösteren negatif PCR test sonucu ile ülkeye giriş yaptıktan sonra 5 gün karantina uygulanıyor.

Hava ya da deniz yoluyla sadece Çekya, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda, Polanya, Singapur ve Slovakya'dan gelen kişilere aşılı olmaları halinde hiçbir kısıtlanma uygulanmıyor.

Ülkeye giriş kuralları

Koyu kırmızı

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

İşletme sahiplerinin Sağlık Bakanlığı ile imzalayacakları taahhütname doğrultusunda ön izin ile getirecekleri çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 gün karantina

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 gün karantina

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

Turuncu

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş.



11.10.2021 tarihinden itibaren ülkemize gelecek kişiler son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde bu kişilere ülkeye girişte random PCR/Antijen testi yapılacaktır.Aşısız;Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.5 Gün karantina.Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.YeşilAşılı veya hastalığı geçirmiş;Kısıtlama yok.Aşısız;Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde Seviye 2 kuralları uygulanacaktır.Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok.Seviye 2: Aşılı kişilere test yok, aşısız kişiler 72 saatlik negatif Antijen veya PCR testiAşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler."Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Sınır kapılarında da test yapılacak

Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu Renk Kategori ülkelerinden ülkemize gelecek aşılı kişiler son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşulu ile ülkemize giriş yapabileceklerdir.

Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.