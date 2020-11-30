271’ine ceza yazıldı

Lefkoşa ve İskele’de yapılan kapsamlı denetimlerin ardından önceki gece de Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 255 sürücü kontrol edildi; suç işledikleri tespit edilen 271’i hakkında yasal işlem yapılırken, ceza da yazıldı. Alkollü direksiyon başına geçen 2 kişi ise tutuklandı.

Evrakları eksik olan 10 araç trafikten men edilirken, sigortasız araç kullanmak suçundan bir sürücü tutuklandı.

Üç ilçede denetim

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında önceki akşam

20.00-01-00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı.

Denetimler sonucu toplam 535 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 8 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de ise, bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bir kahvehanede para karşılığı kumar oynamak için toplanan toplam 7 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Alkollü araç sürücüleri tutuklandı

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 205 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 515 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sigortasız araç kullanmak suçundan 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca yetkili makamdan izinsiz, aracında av tüfeği taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında da yasal işleme gidildi.