272 promil alkol, Ehliyet de yok

Suna ERDEN

Girne'de dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazanın ardından gözaltına alınan üniversite öğrencisi zanlı İmbouafonth Emile Regis Ahui’nin nefesinde 272 promil alkol tespit edilirken, ayrıca ehliyetinin olmadığı da ortaya çıktı.

Yaralıların ikisinin durumunun iyi olduğu, birinin ise iç kanama şüphesiyle tedavi altına alındığı açıklandı.

Soruşturma sürerken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 14 Mayıs 2021 tarihinde saat 03.30 sıralarında Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldiğini söyledi.



Polis, yönetimindeki SB197 plakalı araçla cadde üzerinde seyreden zanlının, dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini, yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikamette gelmekte olan Nafi Ölmez yönetimindeki ZNN421 plakalı aracın önünü tıkayarak yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.Polis, kasa sonucu Nafi Ölmez ve araçta yolcu olarak bulunan Lütfi Çetin ile Hamit Şanverdi’nin yaralandığını ifade etti. Yaralıların kazanın ardından Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden polis, sabaha karşı Hamit Şanverdi’nin iç kanama şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.Polis, zanlı İmbouafonth Emile Regis Ahui'nin ise kazanın ardından gözaltına alındığını, yapılan kontrolde 272 promil alkollü olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.Polis, SB197 plakalı araçta 40 bin TL, ZNN421 plakalı araçta ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini, ancak zanlının alkollü olmasından ve sürüş ehliyeti bulunmamasından dolayı kazanın sigorta kapsamında olmadığını ifade etti.Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis memuru, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.