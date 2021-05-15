İki üzen veda 

Lefkoşa ve Haspolat'ta bulunan Fina Petrollerinin sahibi, eski rallici Mehmet Alptürk ile Küçük Kaymaklı Kulübü'nün Başkanı Akay Aşina'nın abisi Mustafa Aşina bayramın ikinci günü sevenlerine veda etti.

İş insanı kimliğiyle bilinen Alptürk, bir süredir tedavi görüyordu. Mustafa Aşina’nın da bir süredir rahatsız olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Ülkenin tanınan ve sevilen iki ismin vedası sevenlerini yasa boğdu.

Taziye mesajı yayımlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu Alptürk ve Aşina’nın ölümü nedeniyle sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.



Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 09:28

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu'nun paylaşımı şöyle:2018- 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu, sporcumuz Cevdet Alptürk’ün değerli babası eski sporcularımızdan camianın sevilen ismi Mehmet Alptürk’ün vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.Eski co-pilotlarımızdan camianın değerli ismi Mustafa Aşina'nın da sabah vefat ettiği haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.