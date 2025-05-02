Ülke genelinde önceki gece yapılan trafik denetimlerinde 284 sürücü rapor edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; bin 552 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 284 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 29 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Sürücülerin, 91’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 108’i ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Dikkatsizce sağ şeride geçen sürücü kazaya neden oldu

Bu arada Girne’de saat 00.30'da Ecevit Caddesi üzerinde, Selahattin Aybi (E-24), yönetimindeki VT 412 plakalı otomobil ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçti. Aybi'nin aracıyla, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 138 miligram alkollü içki tesiri altındaki Samuel Iyanuoluwa Ajayı (E-26) yönetimindeki RN 212 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kontrolsüzce yoluna devam eden RN 212 plakalı araç, orta refüj ile refüj içerisinde bulunan ağaca da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, VT 412 plakalı araç sürücüsü Selahattin Aybi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, alkollü içki tesiri altında araç kullanan RN 212 plakalı araç sürücüsü Samuel Iyanuoluwa Ajayı ise tutuklandı.

