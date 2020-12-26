3 ay hapis yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bilet kesme görevlisi olarak çalıştığı İtimat Otobüs ve Nakliyat Şirketi’nde yolculardan 118 bilete karşılık aldığı bin 400 TL’yi işyeri yetkilisine teslim etmeyip çaldığı belirtilen Mesut Ünal hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 ay hapse mahkum edildi.

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın 12-17 Aralık 2019 tarihleri arasında, müstahdemi olduğu taşımacılık şirketinde yolculara vermiş olduğu biletlere karşı aldığı bin 400 lirayı sirkat ettiğini söyledi.

Toruslu, sanığın işlemiş olduğu suçun iş hayatında güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

Yargıç Toroslu, işlenen suçların son zamanlarda yaygınlık gösterdiğine dikkat çekti. Yargıç, sanığın işlemiş olduğu hoş görülemeyeceğini ifade etti.

Toroslu, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini vurguladı ve 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.