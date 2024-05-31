3 ayda yargı

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonla yakalanan Nijerya uyruklu Mohammed Fofanah dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 13-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında zanlı Mohammed Fofanah’ın ikametgahında uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Polis, 14 Mayıs’ta zanlının Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğini, kapının çalındığını ancak açılmayınca makul kuvvet kullanarak, içeri girdiklerini söyledi.

Polis, zanlının birinci kattan balkondan atlayıp, kaçtığını ve evde yaptıkları aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD dolarının bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis memuru, kaçan zanlının kısa süre sonra Hamitköy’deki bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu aldığı ve verdiği şahısların tespiti için 4 kamera görüntüsünün incelendiğini, başka kamera görüntülerinin de mercek altına alındığını belirtti.

Yapılan araştırma sonucu zanlının 30 Eylül 2022’de 60 günlük vizeyle ülkeye giriş yaptığını kaydeden polis, ancak yasal işlem yaptırmadığını ve 29 Kasım’da vize süresinin dolduğunu ve o tarihten itibaren ülkede ikamet izinsiz kaldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede uyuşturucu görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucuyla ilgili whatsaap konuşmaları tespit edildiğini ifade etti.

Polis, uyuşturucu analiz raporu ve parmak izi inceleme sonuçlarının henüz çıkmadığını belirterek, sonuçların çıkmasıyla yeni zanlıların tespit edilebileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.