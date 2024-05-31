Kuzey Kıbrıs’ta 912 gün kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Christopher Osharetin ülkeden çıkış yapmak isterken Ercan Havaalanında yakalandı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında ülkeden çıkış yapmaya çalışırken, Ercan Havaalanında yakalandığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren 912 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede zanlının ülkede ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.