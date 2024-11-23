3 ayda yargı

Suna ERDEN

Gazimağusa, Lefkoşa ve Gönyeli’de 6 ayrı evden yüz binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan Karanfil Çiftyürek, Nevruz Çiftyürek ve Deniz Çiftyürek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlılar 3 ayda yargılanacak.

Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru, zanlıların ilk etapta 28 Ağustos 2024 tarihinde Gönyeli’de sakin S.B.’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin ana giriş kapısını sert bir cisimle zorlayarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girdiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların yatak odasında bulunan kilitli vaziyetteki dolap kasasını, ikametgahın mutfak odası içerisinden alınan yemek bıçağı ile hasara uğratıp açtıktan sonra, 20 adet çeyrek altın, bir adet beştaş gümüş renk beyaz altın yüzük, bir adet Trabzon burması, yaklaşık 3 adet gram altını, 10 adet altın küpe, 2 adet inci kolye, bir adet altın bilekliği çaldıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların 7-10 Kasım tarihleri, 13.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, D.S.B.’ye ait ikametgaha henüz tespit edilemeyen bir yerden içeriye giriş yaptıktan sonra 3 adet altın kolye ve 2 adet savaroski kolyeyi çalıp, henüz tespit edilemeyen bir yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Zümrüt takımını çaldılar

Polis, zanlıların 10-11 Kasım tarihleri, 21.00-13.00 saatleri arasında da Gönyeli’de A.Y.’ye ait ikametgaha tespit edilemeyen bir yerden giriş yapıp, yatak odasında muhafaza edilmekte olan ve toplam değerleri 465 bin TL olan zümrüt takımı, halhal bilekliği, 3 adet tam, bir adet çeyrek altını,

Bir adet 1,5 karat ve bir adet de 2.5 karat pırlantalı yüzüğü, üzeri pırlanta taşlı beyaz altın kolyeyi ve 700 Euro değerindeki Cartier marka gümüş renk yüzük ile aynı oda içerisindeki yatağın şilte altında muhafaza edilmekte olan 2000 Sterlin nakit paraları sirkat ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların 12 Kasım 2024 tarihinde 07.30 -15.30 saatleri arasında ise Lefkoşa’da sakin Ç.B.’ye ait ikametgahın ahşaptan mamul giriş kapısına hasar vermeksizin açıp içeriye girdikten sonra yatak odasının kıyafet dolabının içerisinde muhafaza edilen 7 bin 500 TL ve 300 Sterlin nakit parayı ve toplam 50 parça muhtelif ziynet eşyasını çalarak, aynı yerden çıkış yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların uzun süren bir takip sonucu kamera kaydı görüntülerinden Girne’deki pansiyon odasında tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Nakit para bulundu

Polis, yapılan aramada yatak şiltesi altında ve klima ünitesi içerisinde çalınan altınların bir kısmı bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların üzerinde ise yapılan aramada 22 bin 550 TL, 300 Euro, bin 320 Dolar ve 155 Sterlin ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, odada ayrıca kapı açmaya yarayan keski tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis 3 zanlının Gazimağusa’da bir ikametgahın kapısını açıp içeriye girdikten sonra, muhtelif ziynet eşyaları ile toplam 2 bin 700 TL çaldıklarını da açıkladı.

Polis, 3 zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde bulunan ziynet eşyalarının teşhisinin yapıldığını kaydetti. Zanlıların 10 Kasım tarihinde ülkeye giriş yaptıklarını, turist statüsünde olduklarını ifade eden polis, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.