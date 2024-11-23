Sarah hafif yaralandı

Çatalköy’de etkili olan yağış, bir kazaya sebep oldu. Virajı alamayan bir araç, yoldan çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada, 64 yaşındaki Sarah Ann Middleton hafif yaralandı.

Araçta ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza 22 Kasım 2024 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Çatalköy'de Güneş Sokak üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki GB 422 plakalı araçla batı istikametine doğru seyreden Sarah Ann Middleton dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, yolun sağında bulunan bordür taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra takla atarak dere yatağı içerisine düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GB 422 plakalı araç sürücüsü hafif Sarah Ann Middleton kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Acil servisinde müşahede altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Denetimlerde 417 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde yapılan denetimlerde kontrol edilen 2 bin 157 araç sürücüsünün 417'si rapor edilirken, 44'ü trafikten men edildi.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“150’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’üsürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 13’ü elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 130’u diğer trafik suçları.”

