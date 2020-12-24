3 bin liraya 3 ay hapislik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2019 yılı Mart ayı içerisinde, eski eser niteliğinde 2 adet sikke tasarruf eden İsmet Sezener dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 3 ay hapse mahkûm edildi.

Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın, Bizans dönemine ait eski eser niteliğinde

2 adet sikke tasarruf ettiğini anımsattı. Konu sikkelerin değerinin 3 bin TL olduğunu belirten Aksun, eski eser tasarrufu suçlarının arttığına dikkat çekti. Toplumda yaygınlaşmakta olan suç türlerine ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini vurgulayan Aksun, sanığa hapislik dışında ceza takdir edilemeyeceğini ifade etti. Yargıç Hazan Aksun, sanığı 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

