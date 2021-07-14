3 bin liraya serbest

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da Bestmar isimli marketten 8 bin lira ile 16 paket sigara çalan Alman uyruklu 39 yaşındaki Ewgeni Moor, olaydan bir gün sonra yakalandı.

Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlının evinde yapılan aramada çaldıklarını bahçede sakladığı tespit edildi.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olay esnasında başsına taktığı şapka ile giydiği kıyafetleri yaktığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, hırsızlık suçunun 9 Temmuz tarihinde işlendiğini ifade etti. Polis, zanlının 00.20-00.40 saatleri arasında Bestmar isimli marketin kilitsiz vaziyette bulunan kapısından içeri girdiğini, 4 ayrı yazar kasa içerisinden toplam 8 bin TL nakit para ile farklı markalarda 16 paket sigara çaldığını söyledi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden polis, zanlının 10 Temmuz’da tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının evine gidildiğini, arama yapıldığını; bahçede çalılıkların arasında naylon poşet içerisinde çalınan 8 bin lira ile 16 paket sigaranın bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının bahçesinde suç esnasında kullandığı şapa ve kıyafetlerin küllerinin bulunduğunu da söyledi.

Zanlının Alman vatandaşı olduğunu, oturma izninin bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.