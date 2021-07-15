Girne Belediyesi’nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri devam ediyor.

Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı’nda buluşan çocuklar, Ayşe Öztoprak yönetiminde çocuk yogası gerçekleştirdi. Girne Belediyesi Gençlik Platformu'nun da görevli olarak destek verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Eğitmen Ayşe Öztoprak öncülüğünde yaptırılan çocuk yogasında, duruş ve nefes alma teknikleri konularında çocuklara bilgi verildi. Ayrıca, hikâyeler, öğretici yoga oyunları, denge ve nefes çalışmalarıyla, omurgaya faydalı yoga pozları çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlikler, 15 Temmuz Perşembe günü saat 10.00-12.00 arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde, 8-15 yaş çocuklar için takı atölyesiyle devam edecek.