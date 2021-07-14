Güney'de Nüfusun %57’si ikinci dozu tamamladı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı’nın, önümüzdeki yarından itibaren, vatandaşların randevusuz bir şekilde, aşı olmaya karar verdikleri zaman gidebilecekleri “Walk In” kod adına sahip aşı merkezlerini faaliyete koyacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Randevusuz Aşılama” başlıklı haberinde, buna paralel olarak Rum hükümetinin, yarı devlet ve özel sektörde hizmet veren kurumları, bankaları, işveren örgütleri aynı zamanda girişimcileri, bir yol bulunması ve vatandaşlar ile özellikle gençlere aşılanmaları için ekstra teşvikler verilmesi için seferber ettiği de kaydedildi.

Öte yandan SafePass uygulamasıyla ilgili olarak kalabalık yerlerde yaşanan gerginliklerin sürdüğünü yazan gazete, pandemiyle ilgili olarak ise Güney Kıbrıs’taki göstergelerin kırmızı seviyede olduğunu ve Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütünün (OKİPİ) de mevcut yatak sayısını artırdığını, çünkü son günlerde kayda geçirilen veriler temelinde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sayısında artış olmasının beklendiğini kaydetti.

Pandemiyle ilgili manzaranın karmaşık olduğunu da belirten gazete, öte yandan Bakanlar Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda, gerekli olması halinde aşılamanın artırılmasını aynı zamanda pandeminin 4’üncü dalgasının ele alınması yöntemini yeniden ele almasının ihtimal dışında olmadığını da ekledi.

Gençler ilgisiz

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı ve 8 Temmuz’a kadar olan verilere göre, Güney Kıbrıs’ta 16-17 yaş grubundan en azından birinci doz aşısını olanların oranının yüzde 13,3 olduğu belirtildi.

Gazete, genel olarak nüfusun aşılanmasıyla ilgili olarak ise, geçtiğimiz Pazar gününe kadar Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 66,8’inin birinci doz aşısını olduğunu, nüfusun yüzde 57,4’ünün ise aşılanmayı tamamladığını kaydetti.