Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için Mesleki Yemin Töreni düzenledi.

Eczacılık Fakültesi açık hava amfisinde yer alan törende 395 yeni sağlık profesyoneli yemin etti. Tören müzik dinletisinin ardından Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Anestezi Ön Lisans Programı birincisi Asel Sude Karadağ’ın mezunlar adına yaptığı konuşmayla başladı. Karadağ, konuşmasının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “KKTC’nin ilk üniversitesi DAÜ’nün sağlık alanına açılan önemli pencerelerinden biri olan Fakültemiz ve Yüksekokulumuz, kısa bir zaman içerisinde çok büyük bir ivme kazanmış, lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra, klinik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda Sağlık Bilimleri alanında saygın bir kurum niteliği kazanmıştır” dedi.

Mezunların ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Malkoç, mezunlara seslenerek, “Bir işi başarmanın en zor yanı ilk adımı atmaktır. Bugün siz bu ilk adımı atıyorsunuz. Fakültemizin sloganını unutmayın. Yaşadıkça yaşatın” şeklinde konuştu.

Törende DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk birer konuşma yaptı.

Mezunlar, yeminin ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.