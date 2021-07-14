Rumlar panikte

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 20 bin 035 test yapıldığını, 87’si yerel 104 pozitif vakaya rastlandığını, 57 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık, bugün 5 bin 214 kişiye aşı yapıldığını da bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, belirlenen vakalardan 5 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 87 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, 31 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin Lefke, 1 kişinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-5 , Gönyeli-7, Hamitköy-3,Ortaköy-1,Taşkınköy-1,Marmara-2, K.kaymaklı-5,Kumsal-1, Metehan-2,Surlariçi-2,Yakındoğu Bulvarı-1,Haspolat-1.

Girne: Girne Merkez-18 ,Aşağı Girne-1,Yukarı Girne-2,Alsancak-9 ,Lapta-3,Karakum-2,Dikmen-3,Çatalköy-1,Karaoğlanoğlu-3, Zeytinlik-2, Boğazköy-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1,Akova-1,Gülseren-1,Vadili-1,Tuzla-1,Surlariçi-1,Salamis Yolu-1.

İskele: İskele Merkez-1.

Güzelyurt: Bostancı-1.

Lefke: Lefke Merkez-1/ Doğancı-1.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5 bin 214.

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 233.

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436.

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2 bin 663.

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24 bin 85.

Güneyde bin barajı aşıldı

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen testler sonucunda tespit edilen vaka sayısının bin barajını aştığı haber verildi.

Güneyde son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 62 bin 898 test sonucunda 1081 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 de yeni can kaybı yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin 86 ve 77 yaşlarında iki erkek olduğu, tedavisi devam eden 159 hastanın 41'inin durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.