‘Rakamlar katlanır’

İngiltere Coronavirüsü salgınında kısıtlamaları 19 Temmuz'da kaldırmaya hazırlanırken, uzmanlardan hükümete uyarılar geldi. Bilimsel Danışma Kurulu, günlük ölü sayısının haftalar içinde 200'e yükselebileceğini savundu. Coronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ancak etkin aşılama programıyla dikkat çeken İngiltere’de hayatın normale dönüşü öncesi sancılı bir süreçten geçiliyor.

Aşılara onay veren ilk ülke olan ve nüfusun önemli bir bölümünü aşılayan ülkede, Başbakan Boris Johnson normalleşmede son adımın atılacağı tarih olarak 19 Temmuz’u gösterdi. Johnson hükümeti Corona’yla yaşamın öğrenilmesi gerektiğini savunurken, kişilerin risk değerlendirmesini kendisinin yaparak, 1 metreden fazla mesafe bırakılması, evden çalışma ve maske zorunluluğu gibi kuralları kaldırmaya hazırlanıyor.

Yasakların kaldırılmasına sayılı günler kala uzmanlardan hükümete uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Ortaya çıkan yeni varyantlar nedeniyle sürecin ertelenmesi gerektiğini savunan uzmanlar, vaka ve ölü sayılarında yeni bir dalgayla patlama yaşanmasından endişe ediyor.

Günlük can kaybı 200’ü görür

Bilimsel Danışma Kurulu, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının ardından birkaç hafta içinde hastaneye yatış rakamlarının günlük 1000-2000 bandına yükselebileceğini öne sürdü. Günlük can kaybının aynı süreçte 200’e ulaşabileceği öngörüldü.

Warwick Üniversitesi uzmanları da kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yeni bir modelleme üzerinde çalıştı. Modellemede, yaz aylarındaki yeni bir dalgayla beraber, 2022 yılı Haziran ayına kadar 33 bin 700 kişinin Coronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.

