50 bin lira nakit ödedi

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gifa Holding Direktörü Yusuf Kısa 3 günün ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Kısa’nın 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, toplam 950 bin TL kefalet senedi imzalanmasına karar verildi. Teminat şartını yerine getiren zanlı ileride, “Bankacılık Yasası, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya aykırı hareket” suçlarından yargılanacak.

İki şirkette yasal eksiklikler var

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Tümer Koç, Merkez Bankası’ndan temin edilen raporda, zanlıya ait şirketler olan www.grandexfinance.com ve www.gifatoken.com isimli internet sitelerinde kredilendirme veya ödünç para verme, yurtdışı ödeme sistemi kuruluşları ve bankalar aracılığı ile fon toplamak suretiyle hesap cüzdanı verilmesi, GIFX ve diğer kripto varlıklar satın alınması gibi işlemlerin yapıldığını söyledi. Polis, Merkez Bankası’nın raporuna göre; bu işlemleri yürüten iki şirkette yasal aykırılık teşkil eden hususlar tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yusuf Kısa’nın Avukatı Ünver Bedevi , iki şirketin Merkez Bankası tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda yasal düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı için bir kefilin 750 bin TL, bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer yasal mevzuat gereği gerekli düzenlemelerinde yapılmasına direktif verdi.