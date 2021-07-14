Erdoğan Girne'yi mutlaka görmeli

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da adaya yapacağı ziyaret; Maraş’ı kaybetme korkusunda olan Rumların bir numaralı gündem maddesi oldu. Erdoğan’ın, ziyaret sırasında vereceği mesaj sonrasında, eski sakinlerin KKTC yönetimi altında mülklerine dönme yolunun açılabileceği üzerinde duruluyor.

Kıbrıslı Türkler de Erdoğan’ın ziyaretini dört gözle bekliyor. Özellikle Girne esnafı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’ın yanı sıra Girne Antik Limanı’na da uğramasını istiyor. Adanın en değerli bölgesi olan Antik Liman’ın kendi kaderine terk edildiğine dikkat çeken bölge esnafı “Erdoğan buraya el atarsa kısa sürede limanı toparlarız. Aksi halde daha ağır sorunlarla yüzleşeceğiz” diyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı, özellikle pandemi sürecinde turizmin tamamen durduğunu ve çok sayıda iş yerinin kapısına kilit vurulduğunu belirtirken, Antik Liman’ın kendi kaderine terk edilmesi ve bakımsız bırakılması yüzünden turizmin ikinci bir darbe yediğine dikkat çekiyor.

Yabancılar tepkili

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancıların zaman zaman bölgeye gittiğini anlatan esnaf, Antik Liman’da meydana gelen tahribatı görenlerin tepki verdiğini vurguluyor “Buraya güçlü birinin el atması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verirse Girne kurtulur” diyor.

Bu arada Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun, Girne Antik Limanıyla ilgili bir projeyi Bakanların bilgisine sunduğu, alınacak karar sonrasında harekete geçmesi bekleniyor.