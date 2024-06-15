3 gramı 2 bin lira

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta aracında yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunan Nijeryalı Chibuike Peter Okeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının suçunu itiraf ederek, 3 gram uyuşturucu satıp, 2 bin 100 TL kazanç elde ettiği açıklandı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki PR 104 plakalı araçta şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, akabinde zanlının kalmakta olduğu Küçük Kaymaklı’daki adresinde yapılan aramada ise 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 100 TL bulunarak emare alındığını belirti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Haziran’da aldığını, 3 gramını 2 bin 100 TL’ye sattığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, satıştan elde edilen paranın zanlının evinde bulunan 2 bin 100 TL olduğunu söyledi.

Polis, zanlının aleyhine getirilen 23 gram uyuşturucu alma suçunu kabul ederken, 3 gram uyuşturucu verme suçunu kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının öğrenci statüsünün de sonlandığını, soruşturmanın etki edeceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

