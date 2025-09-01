Putin’le görüşme gündemde

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi dün başladı. Erdoğan'ın Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor.

Şi Cinping, iki günlük zirve boyunca 20 dünya liderine ev sahipliği yapacak. Bu zirve, 2001 yılında altı Avrasya devleti arasında, küresel meselelerde Batı'nın etkisine karşı koymayı hedefleyen ŞİÖ'nün, kuruluşundan bu yana en büyük toplantısı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik ortak adımlar ele alındı. Çin devlet med-yasının aktardığına göre Şi, Erdoğan'la görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, terörle mücadelede gü-venlik iş birliğini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Çin lideri ayrıca iki tarafın yeni enerji, 5G, biyomedi-kal gibi alanlarda yeni iş birlikleri oluşturması gerektiğini dile getirdi. Şi ayrıca Türkiye'nin bağımsızlık ruhuna sahip, yükselen büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyesi olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü

Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Türkiye'nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu kaydetti.

Diğer yandan Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgula-yan Erdoğan, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bek-leniyor. Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Putin de Rusya'nın komşusu ve en büyük ticaret ortağı Çin'e 4 günlük ziyaret yapacak.

