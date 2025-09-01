Mutlaka sandığa gidin

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 58,29 olduğunu hatırlattı. Özerdağ, “Bu oran çok düşüktü. Bu seçimde katılımın yüzde 70-80’lere çıkmasını temenni ediyoruz.” dedi. Özerdağ, çağrı yaparak, “Vatandaş mutlaka sandığa gidip tercih ettiği adaya oyunu kullansın” dedi.

Özerdağ, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hakkında yaptığı açıklamada, Seçim Takvimi’nin 24 Ağustos itibarıyla başladığını, seçim yasaklarının devrede olduğunu kaydetti. 9 Eylül günü siyasi partilerce adayların saptanmasının son günü olduğunu, 12 Eylül’de adayların başvurularının alınacağını ve geçici olarak ilan edileceğini belirten Özerdağ, 21 Eylül’de ise adayların kesinleşeceğini bildirdi. Özerdağ, 23 Eylül’de propaganda sürecinin başlayacağını ve 18 Ekim’e kadar devam edeceğini söyledi. 14 Eylül’de seçmen listelerinin askıya alınacağını duyuran Özerdağ, bu listelerde önceki seçmen kayıtlarıyla birlikte, bir önceki seçimden bugüne kadar eklenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na aktarılan seçmenlerin yer alacağını kaydetti. Özerdağ, 16 Ekim'de de seçmen kartlarının dağıtımının son günü olduğunu ekledi. Özerdağ, seçimin ikinci tura kalması halinde, bir hafta sonra, 26 Ekim Pazar günü yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

Seçmen sayısı değişebilir

31 Temmuz itibarıyla sistemdeki verilere göre seçmen sayısının 217 bin 56 olduğunu belirten Özerdağ, ilçe seçim kurularının bu sayı doğrultusunda sandıklarla ilgili çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Ancak bu tarihten sonra ilçe seçim kurullarına vatandaşların gerekli belgelerle başvuru ve itiraz yapabileceğini hatırlatan Özerdağ, tam seçmen sayısının başvuru ve itirazların değerlendirilmesinin ardından belirleneceğini vurguladı. Özerdağ, seçmen sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “31 Temmuz itibarıyla en fazla seçmen 70 bin 162 ile Lefkoşa’da bulunuyor. Lefkoşa’yı Gazimağusa (53 bin 874) ve Girne (49 bin 42) takip ediyor. Diğer ilçelerde dağılım ise İskele’de 21 bin 585, Güzelyurt 15 bin 272, Lefke’de 7 bin 121 seçmen şeklinde.” Özerdağ, seçmen sayısının 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde 198 bin 957, 2023 Milletvekilliği Seçimi’nde ise 210 bin 121 olduğunu hatırlattı. Seçim günü 2 bin 820 kişinin görev yapacağını da kaydeden Özerdağ, bu sayıya sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim kurulları, bilgi işlem personeli ve YSK çalışanlarının dahil olduğunu ifade etti.

Lütfen sandığa gidin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin

Vatandaşlık görevi

YSK Başkanı Özerdağ, seçimlere katılım oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 58,29 olduğunu hatırlatan Özerdağ, “Bu oran çok düşüktü. Bu seçimde katılımın yüzde 70-80’lere çıkmasını temenni ediyoruz.” dedi. Özerdağ, “Vatandaş mutlaka sandığa gidip tercih ettiği adaya oyunu kullansın. Bu, hem vatandaşlık görevidir hem de demokrasimizin güçlenmesi ve seçilen adayın daha güçlü bir destekle seçilebilmesi için olmazsa olmazdır. Seçim sonucunun halkın iradesini en geniş şekilde yansıtması için yüksek katılım çok önemlidir”dedi.

