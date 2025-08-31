Bu kaçıncı

Suna ERDEN

Cinayet işlemek amacıyla son 12 ayda Kuzey Kıbrıs’a gönderilen tetikçi sayısı 14’e yükseldi. Henüz 18 ve 20 yaşında olan ve 24 Ağustos günü adaya turist olarak giriş yapan 18 yaşındaki Alper Yıldırım ile 20 yaşındaki Muhammed Ali Kalan’ın, bir iş insanına karşı silahlı saldırı düzenlemekle tetikçi olarak görevlendirildiği bildirildi.

Polisin gerçekleştirdiği ‘Kalkan Operasyonu’ sonrasında hem 2 genç, hem de onlara silah temin eden Mutlu Töre ile Kadir Kıcık tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı. Polisin çok yönlü soruşturması devam ederken, tetikçilere yardım eden başka şahısların da olduğu açıklandı.

Silahı üzerinde taşıyordu

Haklarında “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru, zanlılar Yıldırım ile Kalan’ın 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir dükkanda müşteri olarak bulundukları esnada yakalandıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada, Alper Yıldırım üzerinde markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında bir tabanca ve içinde 5 adet mermi bulunan şarjör tespit edildiğini belirtti. Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, ifadelerinde ilk kez ülkeye turist vizesi ile geldiklerini ve bir iş insanını hedef aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, Yıldırım’ın tetikçi, Kalan’ın ise gözcü olarak hareket ettiğini belirtti.

Polis, Yıldırım ile Kalan’ın silahı kendilerine atılan video ve konum üzerine Sütlüce köyündeki mezarlıktan aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Mezarlığa silahı bırakanlar da yakalandı

Polis, yapılan soruşturmada, tabancanın 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyündeki mezarlığa Mutlu Töre ve Kadir Kıcık tarafından bırakıldığını tespit ettiklerini, iki zanlının da aynı gün yakalandığını belirtti.

Zanlıların mezarlığa gitmediklerini iddia etillerini kaydeden polis, oraya gittiklerine dair ellerinde kamera görüntüsü olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, meseleye bağlantısı olduğu düşünülen aranan şahıslar bulunduğunu belirtti. Alınması gereken ifadeler ve yapılacak soruşturmalar sonucunda yeni tutuklamaların olabileceğini kaydeden polis, tüm zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Tetikçiler suskun kaldı

Mahkemede söz hakkı verilen Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan sessiz kalırken, zanlılar Mutlu Töre ve Kadir Kıcık’ın avukatı, müvekkillerinin mezarlığa gitmediklerini ve silah bırakmadıklarını savundu. Polis ise iki zanlının mezarlığa gittiğine dair ellerinde kamera görüntüleri bulunduğunu açıkladı.

Toplum huzursuz

Savcı Hasan Boşnak ise, son dönemde benzer suçlarda artış olduğunu, toplumda tedirginlik oluştuğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, Alper Yıldırım, Muhammed Ali Kalan, Mutlu Töre ve Kadir Kıcık’ın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.