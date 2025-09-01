Şarkılar birlikte söylendi

Merit Park Hotel’de düzenlenen Zafer Bayramı kutlamaları konserle taçlandırıldı.

Bayram ruhuna uygun olarak düzenlenen gecede, sevilen sanatçı Koray Avcı sahne alarak misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yoğun ilgi gören konserde Avcı, güçlü sesi ve enerjisiyle dinleyicilerini büyüledi. Konser, sanatçının “Adaletin Bu Mu Dünya” şarkısıyla başladı. Koray Avcı, sevilen eserlerini coşkuyla seslendirirken, salonda duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşandı, misafirler sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Sanatçı, sahnede duyduğu mutluluğu dile getirerek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Memleketine, bayrağına ve Atatürk’üne sahip çıkan bütün güzelliklere selam olsun. Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle izleyicilere seslendi.

Yaklaşık iki saat süren konserde Koray Avcı, sevilen parçalarının yanı sıra özgün yorumuyla klasikleşmiş eserleri de seslendirdi. Konser boyunca hayranlarıyla güçlü bir bağ kuran sanatçı, kimi zaman duygusal anlar yaşattı, kimi zaman hareketli parçalarla kalabalığı coşturdu. Konserin finalinde ise yüzlerce kişi sanatçının öncülüğünde hep bir ağızdan “İzmir Marşı”nı söyledi. Dalgalanan KKTC ve Türk bayrakları eşliğinde gerçekleşen bu an, geceye damgasını vurdu.

Merit Park Hotel, misafirlerine hem bayram coşkusunu hem de müzik dolu unutulmaz bir geceyi bir arada yaşatarak etkinliğe ev sahipliği yaptı.

